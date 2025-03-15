ترامب يعلن شن ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن

10:14 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن. اضافة اعلان





وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.



وقال ترامب مخاطبا الحوثيين: "لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم. إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".