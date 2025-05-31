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ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%

ترامب
ترامب
 
السبت، 31-05-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50%، مثنيا على "شراكة" بين صانع الصلب الأميركي وشركة نيبون ستيل اليابانية.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في مصنع في بنسلفانيا، "سنرفع تعرفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب. لن يفلت أحد من ذلك".

منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية في كانون الثاني/يناير، عمد ترامب إلى فرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة وخصومها.

كما فرض تعرفات بلغت 25% على سلع قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات.

الجمعة، قال ترامب إن الرسوم ساهمت في حماية الشركة الأميركية، مضيفا أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضا رسوما على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى.
 
gnews

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