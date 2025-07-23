ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع اليابان

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إبرام صفقة تجارية ضخمة مع اليابان.

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وقال ترامب: "أكملنا للتو صفقة ضخمة ربما الأكبر على الإطلاق مع اليابان".