ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع اليابان

وأشار ترامب إلى أن "الصفقة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف".
وتابع: "ستفتح اليابان أبوابها للتجارة مع الولايات المتحدة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وأشياء أخرى".
وختم ترامب قائلا: "ستدفع اليابان تعرفات متبادلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%".
وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبق في 9 أبريل.
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