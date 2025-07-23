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ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع اليابان

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 23-07-2025 06:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إبرام صفقة تجارية ضخمة مع اليابان.

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وقال ترامب: "أكملنا للتو صفقة ضخمة ربما الأكبر على الإطلاق مع اليابان".

 

وأضاف: "ستستثمر اليابان، بتوجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وسنحصل على 90% من الأرباح".

وأشار ترامب إلى أن "الصفقة ستخلق مئات الآلاف من الوظائف".

وتابع: "ستفتح اليابان أبوابها للتجارة مع الولايات المتحدة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وأشياء أخرى".

وختم ترامب قائلا: "ستدفع اليابان تعرفات متبادلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%".

وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبق في 9 أبريل.

 
 
gnews

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