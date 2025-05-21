ترامب يعلن عن القبة الذهبية للدفاع الصاروخي بكلفة تبلغ 175 مليار دولار

12:10 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بكلفة تبلغ 175 مليار دولار. اضافة اعلان





وقال ترامب، في تصريح له "ساعدتنا إسرائيل في منظومتها للدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"".



وبين ترامب، أن "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المفترض أن تعمل بنهاية فترته الرئاسية.