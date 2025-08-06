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ترامب يعلن عن تحقيق "تقدم كبير" خلال لقاء بوتين مع ويتكوف

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أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق "تقدم كبير" خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي بحثا فيه تسوية النزاع في أوكرانيا.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، وصف ترامب اللقاء بين بوتين وويتكوف بأنه كان "مثمرا جدا"، مضيفا أنه " تم تحقيق تقدم كبير".

وأشار ترامب إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على نتائج اللقاء.

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وأضاف أن "الجميع متفقون على أن هذه الحرب يجب إنهاؤها، ونحن سنعمل على ذلك خلال الأيام والأسابيع القريبة".


يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو، يوم الأربعاء. ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه كان "بناء"، مؤكدا أن الجانبين بحثا التسوية في أوكرانيا.

 

RT

 
 
gnews

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