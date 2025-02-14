ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ستعقد اجتماعًا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان