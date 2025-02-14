ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

ويوم الأربعاء الماضي، أشار ترامب إلى أنه يتوقع لقاءً مع نظيره الروسي في السعودية، دون تحديد تواريخ محددة، وقال: "سنرى إذا كنا سنتمكن من إنهاء هذه الحرب. إنها حرب مروعة.. حرب قاسية ودموية نريد إنهاءها".
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.
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