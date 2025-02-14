 
الجمعة 2025-02-14 02:49 ص
 

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

ترامب
ترامب
الجمعة، 14-02-2025 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ستعقد اجتماعًا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل. 

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وقال ترامب: "غدا سيكون هناك اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع في السعودية، ليس معي أو مع الرئيس بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين. وأوكرانيا ستشارك أيضا في هذا الاجتماع". 

ويوم الأربعاء الماضي، أشار ترامب إلى أنه يتوقع لقاءً مع نظيره الروسي في السعودية، دون تحديد تواريخ محددة، وقال: "سنرى إذا كنا سنتمكن من إنهاء هذه الحرب. إنها حرب مروعة.. حرب قاسية ودموية نريد إنهاءها".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري. 

 
gnews

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