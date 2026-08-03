ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الاثنين

12:53 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني. اضافة اعلان





وأضاف ترامب، "نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.





