الإثنين 2026-08-03 01:16 ص

ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الاثنين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 03-08-2026 12:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، "نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.
 
 


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