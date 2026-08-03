ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من الاثنين

وأضاف ترامب، "نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للمضي في أي وقت تريد.
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