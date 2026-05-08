ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، 08-05-2026 10:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام في الحرب الدائرة بين البلدين، وهو الوقف الذي قال إنه سيتضمن تعليقا للقتال وتبادلا للأسرى على نطاق واسع.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام (في 9 و10 و11 أيار) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".


وقال ترامب إن "الاحتفال في روسيا بمناسبة يوم النصر، ولكن هو بالمثل في أوكرانيا، لأنهم كانوا جزءا كبيرا وعاملا في الحرب العالمية الثانية".


وأضاف، أن وقف إطلاق النار سيتضمن "تعليقًا لجميع الأنشطة القتالية"، بالإضافة إلى "عملية تبادل للأسرى تشمل 1000 أسير من كل دولة".


وأوضح ترامب، أنه قدم هذا الطلب مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


وقال ترامب، إن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأوسع نطاقًا لا تزال مستمرة.

 
 


