ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس

وأضافت ليفيت أن حوالي 12 دولة ستتلقى خطابات رسمية من ترامب تتعلق بالسياسات الجمركية الجديدة، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في النهج التجاري للإدارة الأمريكية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: التقيت بالرئيس السوري أحمد الشرع وأنا معجب به
-
ترامب: آمل ألا نضطر إلى شن ضربة أخرى على إيران
-
إصابة 22 شخصا في حريق مبنى سنترال مركزي بالقاهرة
-
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد الموعد النهائي لتطبيق الرسوم حتى أول آب
-
وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
-
حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم
-
استشهاد شخص في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
-
سوريا.. توقيف وزير تربية سابق في حكومة النظام المخلوع