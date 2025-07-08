ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس.



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وأضاف ترامب للصحفيين أن نسبة الرسوم ستصل إلى 25% على ماليزيا وكازاخستان و30% على جنوب أفريقيا و40% على لاوس وميانمار.