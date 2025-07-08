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ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من تونس.

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وأضاف ترامب للصحفيين أن نسبة الرسوم ستصل إلى 25% على ماليزيا وكازاخستان و30% على جنوب أفريقيا و40% على لاوس وميانمار.

 

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم لتأجيل الموعد النهائي لإجراءات الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، ما يمنح بعض الدول وقتا إضافيا لمراجعة مواقفها أو التفاوض.

وأضافت ليفيت أن حوالي 12 دولة ستتلقى خطابات رسمية من ترامب تتعلق بالسياسات الجمركية الجديدة، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في النهج التجاري للإدارة الأمريكية.

 
 
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