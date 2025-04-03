ترامب يعلن فرض رسوم جمركية كبيرة على دول العالم

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.



وأعلن الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.

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وقال خلال كلمته في حفل توقيع الأمر في واشنطن، الذي بثه البيت الأبيض: "لعقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والتدمير من قبل دول سواء كانت حليفة أو معادية. لكن هذا الأمر انتهى الآن".



وأضاف ترامب أن الثاني من أبريل "سيدخل التاريخ كاليوم الذي استعادت فيه أمريكا مصيرها الاقتصادي" و"بدأت تصبح دولة غنية، غنية حقا".



ووصف الرئيس الأمريكي القرار بأنه "إعلان الاستقلال الاقتصادي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفرض من الآن فصاعدا الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الدول الأخرى على البضائع الأمريكية. وقال: "هذه رسوم متناظرة. الأمر بسيط جدا: إذا فعلوا ذلك معنا، سنفعل الشيء نفسه معهم".



وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستوجه "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية المتناظرة لخفض الضرائب وسداد الديون الحكومية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيحدث "بسرعة كبيرة".



وقال: "حان دورنا الآن للازدهار وفي نفس الوقت استخدام تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديوننا الحكومية، وكل هذا سيحدث بسرعة كبيرة. بفضل الإجراءات التي اتخذناها اليوم، سنتمكن أخيرا من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل أكثر عظمة من أي وقت مضى".



ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه فرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي و34% على البضائع الصينية.



وقال: "الاتحاد الأوروبي يمارس علينا تجارة قاسية جدا. كان من المفترض أن يكونوا أكثر ودا، لكنهم يستنزفوننا. وضعهم سيء- يفرضون 39% على منتجاتنا، بينما سنفرض عليهم 20% فقط، أي نصف ما يفرضونه تقريبا".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 34% على الصين ردا على رسومها البالغة 67%، و32% على تايوان (التي تعد جزءا من الصين وفق الموقف الأمريكي).