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ترامب يعلن مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن

حاويات ورافعات في ميناء يانغشان للمياه العميقة بالقرب من شنغهاي
حاويات ورافعات في ميناء يانغشان للمياه العميقة بالقرب من شنغهاي
 
الجمعة، 06-06-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-  أعلن دونالد ترامب، الجمعة، أن مباحثات تجارية جديدة ستعقد الاثنين في لندن بين الولايات المتحدة والصين، في محاولة للتوصل إلى "اتفاق" بين العملاقين الاقتصاديين في شأن التعرفات الجمركية.اضافة اعلان


وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشال أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا".
 
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