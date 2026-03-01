ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، بأنّه قال لها "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة".
وأوضحت أنّ محادثتهما جرت قبل الإعلان عن أولى الخسائر الأميركية في هذا النزاع والتي تمثّلت في مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد.
