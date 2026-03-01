ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الأحد، إنّ "48 مسؤولا" إيرانيا قُتلوا حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية "يتقدم بسرعة".

وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، بأنّه قال لها "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة".