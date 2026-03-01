الأحد 2026-03-01 07:51 م

ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

ؤ
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الأحد، إنّ "48 مسؤولا" إيرانيا قُتلوا حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية "يتقدم بسرعة".

اضافة اعلان


وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، بأنّه قال لها "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة".


وأوضحت أنّ محادثتهما جرت قبل الإعلان عن أولى الخسائر الأميركية في هذا النزاع والتي تمثّلت في مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار الشركات نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي

ب

عربي ودولي ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

ؤ

عربي ودولي ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

ا

عربي ودولي تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي

ي

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة

ب

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

ي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه



 






الأكثر مشاهدة