ترامب يعلن موقفه من إمكانية منح مادورو عفوا رئاسيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه لا يعتزم العفو عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعتقل في الولايات المتحدة.



وكتبت الصحيفة: "كما ألمح ترامب إلى عدم نيته العفو عن شخصيات بارزة أخرى عندما ذكر له أحد مراسلي صحيفة التايمز أسماء بعض السجناء البارزين. ومن بينهم نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي الذي اختطفه الجيش الأمريكي ونقله إلى الولايات المتحدة حيث وجهت له تهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لإدخال الكوكايين".



وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه لا ينوي العفو عن مغني الراب شون كومز (ديدي)، الذي أدين بالاتجار بالبشر، والسيناتور السابق عن ولاية نيو جيرسي روبرت مينينديز، ومؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، سام بانكمان-فريد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان ترامب العفو عن ضابط الشرطة ديريك شوفين، المدان بقتل جورج فلويد، قال إن الأخير لم يطلب منه ذلك.



في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك