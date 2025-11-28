ترامب يعلن وفاة امرأة من الحرس الوطني تعرضت لإطلاق نار

الجمعة 2025-11-28 01:12 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن سارة بيكستروم، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين أصيبا بالرصاص في واشنطن قبل يوم، قد توفيت.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في أول تعليقات مباشرة له منذ إطلاق النار: "سارة بيكستروم من ولاية وست فرجينيا، إحدى عنصري الحرس الوطني اللذين نتحدث عنهما، هي شابة محترمة للغاية ورائعة.. توفيت للتو. فارقت الحياة".

وأفاد ترامب بأن: "من أطلق النار على أعضاء الحرس الوطني قرب البيت الأبيض إصابته حرجة".

وتابع الرئيس الأميركي: "ننظر في وضع عائلة المشتبه به بإطلاق النار على الحرس الوطني".

ترامب: وكانت إدارة الهجرة الأميركية قد أمرت، في وقت سابق، بإيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالأفغان إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار التي طالت عناصر من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

