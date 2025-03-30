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ترامب يعيد نشر فيديو لامرأة أُطلق سراحها من أفغانستان.. ما القصة؟

هول أُطلق سراحها الخميس بموجب أمر قضائي وبدعم من قطر
هول أُطلق سراحها الخميس بموجب أمر قضائي وبدعم من قطر
 
الأحد، 30-03-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري- أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" نشر فيديو للأميركية فاي هول المفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية.اضافة اعلان


وشكرت هول ترامب، وقالت له إن نساء أميركيات في سجون بأفغانستان يعتبرنه منقذا لهن وينتظرن منه العمل على الإفراج عنهن.

وكتب المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، زلماي خليل زاده، على موقع إكس، أن فاي هول المحتجزة في أفغانستان منذ فبراير/شباط الماضي أطلق سراحها، وستعود قريبًا إلى أميركا، وشكر قطر على شراكتها المستمرة والراسخة.

وأكد مصدر مطلع على عملية الإفراج لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن هول أُطلق سراحها الخميس "بموجب أمر قضائي وبدعم لوجستي من قطر" التي كانت تتوسط نيابة عن الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر: "استُقبلت هول في السفارة القطرية في كابل، وتبين أنها بصحة جيدة بعد خضوعها لسلسلة من الفحوصات الطبية. ويجري حاليًا اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتها إلى الولايات المتحدة".

وهول محتجزة في أفغانستان منذ فبراير/شباط بتهمة استخدام طائرة دون طيار دون تصريح.

ويأتي إطلاق سراحها بعد أن سافر مبعوث ترامب آدم بولر والمسؤول السابق في إدارة ترامب خليل زاده إلى كابل لتأمين إطلاق سراح الأميركي جورج غليزمان، والذي توسطت فيه قطر أيضًا.

الجزيرة
 
gnews

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