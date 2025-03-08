 
السبت 2025-03-08 11:51 ص
 

ترامب يعيّن أمير غالب سفيرا لدى الكويت

ا
دونالد ترامب
 
السبت، 08-03-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين عمدة مدينة هامتراميك بولاية ميشيغان، اليمني الأصل أمير غالب، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وكتب ترامب في منشور على منصة "Truth Social": "بصفته عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، عمل أمير بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغان، أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد، تهانينا أمير!".

اضافة اعلان


وانتخب غالب، الذي ولد في اليمن، ليصبح أول عمدة عربي أمريكي ومسلم لمدينة هامترامك عام 2021.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، أيد غالب، ترامب وشارك في حملته الانتخابية، بما في ذلك إلقاء كلمة في تجمع حاشد في اليوم السابق للانتخابات، كما رحب غالب بترامب أثناء زيارته لمكتب الحملة في هامترامك.


وقال غالب في ذلك الوقت: "زيارته اليوم هي لإظهار الاحترام والتقدير لمجتمعنا"، وقبل أقل من شهر، أعلن غالب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يسعى لولاية ثانية.


وكتب غالب على فيسبوك: "سأستمر في خدمة مدينتي ومجتمعي بإخلاص والتزام ونزاهة، من خلال هذا المنصب ومن خلال مناصب مستقبلية مرموقة محتملة أخرى".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير مفاجأة صادمة في ولاد الشمس بوفاة "قطايف" معتز هشام

ا

اقتصاد محلي إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت

ا

أخبار محلية المياه: 8 ملايين م3 خزنتها السدود والحفائر الصحراوية بالمنخفض الأخير

ر

فن ومشاهير أفضل المسلسلات على منصة شاهد في رمضان: الأعمال الأكثر تفاعلاً

جانب من السيول

الطقس فيديو - سيول جارفة بمناطق في المملكة

ل

أخبار محلية التربية تعلن بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اعتبارا من الأحد

ىل

طب وصحة عادات خاطئة تؤدي إلى اضطرابات المعدة خلال رمضان: نصائح لتجنبها

ا

الوفيات وفيات السبت 8-3-2025



 
 



 

الأكثر مشاهدة