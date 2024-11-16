ترامب يعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

وقال ترامب في بيان إن "كارولين ذكية وصلبة، وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جدًا".
وأضاف أن ليفيت "أدت عملاً استثنائيًا بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".
وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأميركي لجعل أميركا أمة عظيمة مجددًا".
ويتطلب هذا المنصب الاستراتيجي الإجابة عن أسئلة الصحافة أمام الكاميرا بشكل شبه يومي.
وسبق أن عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى عضو الكونغرس إليز ستيفانيك، وهي نائبة عن ولاية نيويورك، وقد رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وفي 2022، أجرت ليفيت حملة في إطار الانتخابات النيابية أملًا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيوهامبشير، لكنها خسرت.
وقالت في بودكاست على قناة فوكس نيوز نشر أمس الجمعة: "لم أنشأ في عائلة سياسية مثل معظم الأميركيين، نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيوهامبشير، لقد انخرطت في السياسة في الجامعة".
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