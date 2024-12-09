ترامب يعيّن محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد أنه يعين ألينا حبة، وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك، لتكون مستشارة للرئيس.



ودافعت حبة، وهي من أصول عراقية وتبلغ من العمر 40 عامًا، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.



وكانت حبة تقضي وقتًا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".



وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها. وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".



وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي مذنبًا بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه.



جدير بالذكر أنه في ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.

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