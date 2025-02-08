ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيقيل أعضاء مجلس الأمناء في مركز كينيدي الثقافي وسيعين نفسه رئيسًا للمجلس. اضافة اعلان





كما أشار إلى أنه سيحدد برامج المركز، الذي يُعد من أهم المؤسسات الثقافية في البلاد.



وجاء إعلان الرئيس ترامب في الوقت الذي أجرى فيه تغييرات كبيرة خلال الأسابيع الأولى من فترته الرئاسية الثانية، حيث حاول إغلاق وكالات اتحادية، وتجميد الإنفاق، وإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة.



وكتب ترامب على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناءً على توجيهاتي، سنجعل مركز كينيدي في واشنطن العاصمة عظيمًا مرة أخرى. لقد قررت إنهاء عمل العديد من الأفراد فورًا من مجلس الأمناء، بمن فيهم الرئيس، لأنهم لا يشاركوننا رؤيتنا لعصر ذهبي في الفنون والثقافة".



وأضاف: "سنعلن قريبًا عن مجلس أمناء جديد، يترأسه رئيس رائع: دونالد ترامب".

