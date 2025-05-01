الخميس 2025-05-01 11:19 م
 

ترامب يُعين والتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة وروبيو لمنصب مستشار الأمن القومي

مايك والتز وروبيو
مايك والتز وروبيو
 
الخميس، 01-05-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس عن تعيين مايك والتز كسفير لأميركا لدى الأمم المتحدة، بعد أن كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي، في حين تقرر تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في هذا المنصب.

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وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لقد عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا أولاً، أعلم أنه سيفعل نفس الشيء في دوره الجديد".


وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "في هذه الأثناء، سيشغل وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، بينما يواصل قيادته القوية في وزارة الخارجية".


واختار ترمب النائب الجمهورية عن ولاية نيويورك، إليسي ستيفانيك، لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، لكن تم سحب ترشيحها بسبب قلق النواب الجمهوريين من خسارة أغلبيتهم الضئيلة في المجلس.

 
gnews

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