ترامب يُعين والتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة وروبيو لمنصب مستشار الأمن القومي

وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "لقد عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا أولاً، أعلم أنه سيفعل نفس الشيء في دوره الجديد".
وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "في هذه الأثناء، سيشغل وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، بينما يواصل قيادته القوية في وزارة الخارجية".
واختار ترمب النائب الجمهورية عن ولاية نيويورك، إليسي ستيفانيك، لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، لكن تم سحب ترشيحها بسبب قلق النواب الجمهوريين من خسارة أغلبيتهم الضئيلة في المجلس.
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