ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.



وقال ترامب إن الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل.

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وأضاف الجنائية الدولية ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل.