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ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

ترامب
ترامب
الجمعة، 07-02-2025 02:41 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ترامب إن الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل.

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وأضاف الجنائية الدولية ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل.


وبين الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف نتنياهو وغالانت.

 
gnews

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