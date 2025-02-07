ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وقال ترامب إن الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل.
وأضاف الجنائية الدولية ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل.
وبين الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف نتنياهو وغالانت.
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