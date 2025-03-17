 
الإثنين 2025-03-17 10:23 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب يفوز بكأس الغولف في ناديه
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    ترامب بعد فوزه بالبطولة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        09:40 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تروث سوشيال" صورة توثق فوزه بكأس بطولة نادي الغولف في ناديه.

وكتب ترامب في منشور له تناقلته وسائل إعلام: "فزتُ للتو ببطولة نادي الغولف، وربما الأخيرة لي، في نادي ترامب الدولي للغولف... يا له من شرف عظيم!".

ويعتبر الغولف الهواية المفضلة لترامب، حيث يقضي العديد من عطلات نهاية الأسبوع في ممارستها. 
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كما يرتبط دونالد ترامب ارتباطا وثيقا برياضة الغولف، إذ بدأ في الاستحواذ على ملاعب الغولف وبنائها في عام 1999 بصفته مطورا عقاريا.

وفي 2016 أصبح يمتلك 17 ملعبا للغولف في جميع أنحاء العالم من خلال شركته القابضة منظمة ترامب.

واختيرت الملاعب التي يملكها ترامب لإقامة العديد من فعاليات رابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا، ورابطة الغولف المحترفة للسيدات وبطولة لاعبي الغولف المحترفين لعام 2022.

وكشف موقع Huff Post في تقرير أن ولع الرئيس الأمريكي ترامب بلعب الغولف في فلوريدا قد كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 18 مليون دولار منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025.
 
RT









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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