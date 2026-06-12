ترامب يفيد بتفاقم موضوع الأسمدة في الولايات المتحدة ويحدد الأسباب

وقال ترامب للصحفيين عندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدات فيدرالية في هذا المجال: "جزء كبير من إمدادات الأسمدة، يأتينا من أوكرانيا... وفي الوقت الحالي تفاقم الوضع المتعلق بالأسمدة".
ووصف ترامب استمرار الصراع الأوكراني، بأنه "العقبة الرئيسية" أمام حل المشكلة المذكورة.
وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في حل مشكلة الأسمدة.
وأضاف: "حاليا، من المفترض أن تهدأ كل هذه الأمور، وأعتقد أن أسعار الوقود ستتراجع لتصبح أقل مما كانت عليه قبل أربعة أو خمسة أشهر".
تواجه الولايات المتحدة أزمة حادة في سوق الأسمدة الزراعية، وقد بلغت ذروتها مؤخرا مسببة ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على المزارعين والأمن الغذائي. تعد هذه الأزمة نتيجة مباشرة لتداخل الصراعات الجيوسياسية المستجدة، والسياسات التجارية، والاضطرابات البيئية.
ومن بين أسباب هذه الأزمة، بالإضافة إلى الصراع الأوكراني، هناك إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره ما بين 20% إلى 30% من صادرات الأسمدة النيتروجينية العالمية، وحوالي 45% إلى 50% من صادرات الكبريت (المكون الأساسي لإنتاج أسمدة الفوسفات).
وتسبب كل ذلك، بارتفاع أسعار سماد "اليوريا" بنسبة تقارب 50% في أسابيع قليلة لتتجاوز 700 دولار للطن. كما سجلت أسعار "الأمونيا اللامائية" ارتفاعا بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي.
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