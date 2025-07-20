ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

الوكيل الإخباري- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إلغاء عطلة آب المقررة للنواب.

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وأشار ترامب إلى أن الهدف من الاقتراح هو أن يتسنى لمجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على المرشحين لمختلف المناصب التي رشحها الرئيس الأمريكي.