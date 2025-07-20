الأحد 2025-07-20 07:07 ص
 

ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأحد، 20-07-2025 06:42 ص

الوكيل الإخباري-   اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إلغاء عطلة آب المقررة للنواب.

اضافة اعلان

 

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الاقتراح هو أن يتسنى لمجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على المرشحين لمختلف المناصب التي رشحها الرئيس الأمريكي.

 

 ووفقا لجدول أعمال الكونغرس، سيدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية سنوية في آب .

وحتى ذلك الحين، حدد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن ترشيحات مختلفة، بما في ذلك المناصب العسكرية ووزارتا الخزانة والخارجية ووزارات أخرى.

وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "آمل أن يُلغي ثون الذي حقق العديد من الانتصارات الأشهر الستة الماضية، عطلة آب للموافقة على مرشحيّ الرائعين".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس تطورات الكتلة الهوائية الحارة القادمة إلى المملكة - تحذير

الاعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقترح إلغاء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي في آب

تعبيرية

منوعات لقطات صادمة لشخص يعتدي على رجل اثناء صلاته بمسجد في تركيا - فيديو

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة -أسماء

قوات الأمن الداخلي في السويداء

عربي ودولي وزارة الداخلية السورية: السويداء خالية من مقاتلي العشائر وتوقف الاشتباكات

تعبيرية

منوعات الصين تصدر إنذارا باللون الأصفر لهذا السبب!

جسر عبدون في العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة