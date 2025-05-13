الثلاثاء 2025-05-13 09:09 م
 

ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما؛ لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.اضافة اعلان


وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق".

وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".

وأضاف ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب: "يسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب: "اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".
 
gnews

أحدث الأخبار

مطار دمشق الدولي

عربي ودولي الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا

غزة

فلسطين إصابة 3 صحفيين في القصف الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي بغزة

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.

عربي ودولي وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

ارشيفية

فلسطين 16 شهيدا و70 مصابا في قصف إسرائيلي على المستشفى الأوروبي في غزة

ترامب

عربي ودولي من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس

الرئيس الأميريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة