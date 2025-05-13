ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق".
وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".
وأضاف ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: "يسعدني الإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع".
وأضاف ترامب: "اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا".
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