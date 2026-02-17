ترامب يقول إنه سيتخذ قراره "قريبا" بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تايوان

وقال ترامب "أتحدث معه بهذا الشأن. أجرينا محادثة جيدة، ونحن سنتخذ قرارا في وقت قريب جدا"، مضيفا أن لديه "علاقة جيدة" مع الزعيم الصيني.
وفي مكالمة هاتفية مع ترامب في 4 شباط، دعا شي إلى "الاحترام المتبادل" في العلاقات مع الولايات المتحدة، محذرا واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية عن شي قوله إن "قضية تايوان هي الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأميركية (...) يجب على الولايات المتحدة التعامل بحذر مع مبيعات الأسلحة إلى تايوان".
