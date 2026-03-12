ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستستعين بـ"قليل" من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة إن دولها الأعضاء ستتّخذ خطوات مماثلة في ظل الحرب الدائرة مع إيران.

اضافة اعلان