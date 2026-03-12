ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "لوكال 12" التلفزيونية في سينسيناتي بولاية أوهايو، ردا على سؤال حول ما إذا سيستخدم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة "في الوقت الحالي سنخفضه قليلا، وهو ما سيخفّض الأسعار".
