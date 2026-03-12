الخميس 2026-03-12 01:03 ص

ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة

الخميس، 12-03-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة ستستعين بـ"قليل" من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة إن دولها الأعضاء ستتّخذ خطوات مماثلة في ظل الحرب الدائرة مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "لوكال 12" التلفزيونية في سينسيناتي بولاية أوهايو، ردا على سؤال حول ما إذا سيستخدم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة "في الوقت الحالي سنخفضه قليلا، وهو ما سيخفّض الأسعار".

 
 


