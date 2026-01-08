ترامب يقول إنه سيستقبل نظيره الكولومبي في البيت الأبيض قريبا

05:29 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يرتب للقاء نظيره الكولومبي غوستافو بيترو "في المستقبل القريب"، بعد أيام من تهديده بعمل عسكري ضد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. اضافة اعلان





وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إنه تحدث مع بيترو هاتفيا وتناولا خلافاتهما الأخيرة، بما فيها مسألة تهريب المخدرات.



وأضاف "أعربت عن تقديري لاتصاله والنبرة التي تحدث بها، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب" في البيت الأبيض.



وكان ترامب أجرى أول مكالمة هاتفية مع نظيره الكولومبي، الأربعاء، وفق ما أعلنت حكومة بوغوتا.

