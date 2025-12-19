ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزوره على الأرجح في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد، في وقت يدفع ترامب في اتجاه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة.

