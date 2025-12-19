الجمعة 2025-12-19 10:37 ص

ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
الجمعة، 19-12-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزوره على الأرجح في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد، في وقت يدفع ترامب في اتجاه البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة.

وصرح ترامب الذي يغادر إلى منتجعه في مارالاغو الجمعة، للصحافيين "نعم، سيزورني على الأرجح في فلوريدا. إنه يرغب في لقائي. لم نرتب الأمر رسميا بعد، لكنه يرغب في لقائي".

 
 


