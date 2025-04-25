ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

وأشار ترامب إلى تناقش مع نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة وطلب منه "سلوكا جيدا تجاه القطاع".
وأضاف، "الأمور مع إيران تسير على ما يرام ونتعامل على أعلى المستويات فيما يتعلق بالملف الإيراني".
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