الجمعة 2025-04-25 09:16 م
 

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 25-04-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه ضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وأشار ترامب إلى تناقش مع نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة وطلب منه "سلوكا جيدا تجاه القطاع".

وأضاف، "الأمور مع إيران تسير على ما يرام ونتعامل على أعلى المستويات فيما يتعلق بالملف الإيراني".
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء نزوحهم من منازلهم بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر الإخلاء

فلسطين عاجل جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء ثلاث مناطق في شمال قطاع غزة

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: عدوان أميركي على محافظة صعدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

الصحفي عوني الداود

أخبار محلية عوني الداود نائبا لنقيب الصحفيين الأردنيين

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

عربي ودولي سوريا تدعو مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها

ارشيفية

فلسطين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلس

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس السبت



 
 





الأكثر مشاهدة