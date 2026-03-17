الثلاثاء 2026-03-17 06:53 م

ترامب يقول إنه طلب من الصين تأجيل زيارته "لقرابة شهر"

الثلاثاء، 17-03-2026 01:51 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية "لقرابة شهر"، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي "أريد أن أكون هنا بسبب الحرب" في الشرق الأوسط، مضيفا "طلبنا تأجيل الزيارة لقرابة شهر"، مؤكدا أن العلاقة مع بكين "جيدة جدا".

 
 


