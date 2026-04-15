الأربعاء 2026-04-15 03:16 م

ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

الأربعاء، 15-04-2026 02:38 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ عدم تزويد إيران بالأسلحة، وإن شي أكد له أنه لا يفعل ذلك.

اضافة اعلان


وصرّح ترامب في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس بيزنس بُثّت الأربعاء "كنت قد سمعت أن الصين تقدّم أسلحة إلى إيران".


وأضاف "كتبتُ له رسالة أطلب منه ألا يفعل ذلك، وكتب لي رسالة قال فيها بشكل أساسي إنه لا يفعل ذلك".

 
 


أحدث الأخبار

عربي ودولي ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

الأكثر مشاهدة