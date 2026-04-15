ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه طلب من نظيره الصيني شي جينبينغ عدم تزويد إيران بالأسلحة، وإن شي أكد له أنه لا يفعل ذلك.

وصرّح ترامب في مقابلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس بيزنس بُثّت الأربعاء "كنت قد سمعت أن الصين تقدّم أسلحة إلى إيران".