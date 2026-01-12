ترامب يقول إنه والجيش الأميركي يدرسان "خيارات قوية" بشأن إيران

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن ترامب سيتلقى الثلاثاء إفادة من كبار المسؤولين في إدارته حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.
وأضافت الصحيفة أن اجتماع ترامب المزمع مع هؤلاء المسؤولين سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في جنوب لبنان بعد إنذار سكانها بالإخلاء
-
حريق غابات أتى على أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين منذ الاثنين
-
غوتيريش يعرب عن "صدمته" من العنف حيال المتظاهرين في إيران
-
عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي
-
الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية بديلاً عن القوات الأميركية
-
رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات