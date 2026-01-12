ترامب يقول إنه والجيش الأميركي يدرسان "خيارات قوية" بشأن إيران

06:38 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة، مع استمرار الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد. اضافة اعلان





وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أميركيين، الأحد، قولهم إن ترامب سيتلقى الثلاثاء إفادة من كبار المسؤولين في إدارته حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران.



وأضافت الصحيفة أن اجتماع ترامب المزمع مع هؤلاء المسؤولين سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت.

