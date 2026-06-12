ترامب يقول إن التسريبات الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم لا صلة لها بالواقع

الوكيل الإخباري- تضاربت الأنباء منذ صباح الجمعة بشأن التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية جزءًا من بنود مذكرة التفاهم.

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال الجمعة، إنّ التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مسودة مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، هي غير مرتبطة بما تمّ الاتفاق عليه، متهما طهران بعدم التفاوض بحسن نيّة. ووفقا لمسودة التفاهم المسربة يبقى مضيق هرمز تحت إشراف طهران، مع التمسّك بالمطالب النووية في مفاوضات بشأن برنامجها يُفترض أن تعقد في مهلة 60 يوما.



وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "البنود التي سرّبتها إيران.... لا علاقة لها بالبنود التي تم الاتفاق عليها كتابة. ما قالوه... لا صلة له بالحقيقة"، معتبرا أن الإيرانيين "يفتقرون إلى النزاهة في التعامل، ولا يعرفون معنى التعامل بحسن نية".



وتابع "عليهم تدبير أوضاعهم بسرعة!".



وسبق لترامب أن أعلن زهاء 40 مرة خلال الأشهر الماضية، أن الاتفاق بات وشيكا، ليتبيّن في كل منها أن ذلك يجافي الواقع. وأتى إعلانه الأحدث بهذا الشأن الخميس ليختم يوما من التصريحات المتذبذبة، بدأ بتهديده بشنّ ضربات جديدة عنيفة على إيران، قبل أن يعلن إلغاءها، وصولا الى حديثه عن اتفاق يُحتمل توقيعه في نهاية الأسبوع الجاري في أوروبا.



وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر غربي، أنّ توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول الأحد، في جنيف، لكن وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن الأخبار عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأحد في جنيف "غير صحيحة".



غير أن وزارة الخارجية الإيرانية شددت على أن طهران لم تحسم موقفها بعد. وقال الناطق باسمها إسماعيل بقائي لوسائل الإعلام الرسمية "حتى الآن، لم تتخذ إيران قرار نهائيا بشأن الاتفاق".



رغم ذلك، سرّبت وسائل إعلام رسمية وغير رسمية إيرانية، بعض التفاصيل الجمعة.



وقالت وكالة إرنا الرسمية إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز، وستتمسك بمطالب في الملف النووي أبرزها تخصيب اليورانيوم.