ترامب يقول لفوكس نيوز إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنّ من الممكن أن يجري محادثات مع إيران، مشيرا إلى أنه يسمع أن طهران "تريد التحدّث بشدة".

وأضاف ترامب، في حديثه للشبكة الإخبارية الاثنين، أن احتمال التحدث مع القادة الإيرانيين "ممكن، يعتمد على الشروط، ممكن فقط"، مضيفا: "إذا فكرت في الأمر جيدا، ربما لا نحتاج إلى التحدّث بعد الآن، لكن ذلك يبقى ممكنا".

وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إنه "غير سعيد" باختيار إيران مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي الراحل، مرشدا أعلى جديدا للبلاد، مضيفا: "لا أعتقد أنه يستطيع أن يعيش بسلام".



وأشار ترامب إلى أن نتائج العملية العسكرية، التي بدأت في 28 شباط، جاءت "أعلى بكثير من التوقعات في هذه المرحلة المبكرة"، لافتا النظر إلى أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 5 آلاف هدف منذ بدء العملية، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأميركية.



وقال ترامب إن الضربة الأولى للعملية أدّت إلى تدمير 50% من الصواريخ الإيرانية، مضيفا: "لو لم نفعل ذلك لكانت المعركة أصعب بكثير".



وأضاف أن عنصر المفاجأة كان عاملا مهما في توقيت العملية، موضحا أن الهجوم وقع في وقت غير متوقع.



وقال ترامب أيضا إنه فوجئ بأن إيران استهدفت دولا لم تكن تهاجمها ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية، مضيفا: "أحد الأمور التي فاجأتني أكثر هو أنهم هاجموا دولا لم تكن تهاجمهم".



وأشار إلى أنّ المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغاه بأن إيران قالت إنها تمتلك كمية من اليورانيوم المخصّب تكفي لصنع 11 قنبلة نووية.