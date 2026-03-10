ترامب يقول لفوكس نيوز إنه من الممكن أن يتحدث مع إيران

وأضاف ترامب، في حديثه للشبكة الإخبارية الاثنين، أن احتمال التحدث مع القادة الإيرانيين "ممكن، يعتمد على الشروط، ممكن فقط"، مضيفا: "إذا فكرت في الأمر جيدا، ربما لا نحتاج إلى التحدّث بعد الآن، لكن ذلك يبقى ممكنا".
وأشار ترامب إلى أن نتائج العملية العسكرية، التي بدأت في 28 شباط، جاءت "أعلى بكثير من التوقعات في هذه المرحلة المبكرة"، لافتا النظر إلى أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 5 آلاف هدف منذ بدء العملية، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأميركية.
وقال ترامب إن الضربة الأولى للعملية أدّت إلى تدمير 50% من الصواريخ الإيرانية، مضيفا: "لو لم نفعل ذلك لكانت المعركة أصعب بكثير".
وأضاف أن عنصر المفاجأة كان عاملا مهما في توقيت العملية، موضحا أن الهجوم وقع في وقت غير متوقع.
وقال ترامب أيضا إنه فوجئ بأن إيران استهدفت دولا لم تكن تهاجمها ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية، مضيفا: "أحد الأمور التي فاجأتني أكثر هو أنهم هاجموا دولا لم تكن تهاجمهم".
وأشار إلى أنّ المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغاه بأن إيران قالت إنها تمتلك كمية من اليورانيوم المخصّب تكفي لصنع 11 قنبلة نووية.
وفي سياق آخر، تطرق ترامب إلى تقارير عن ضربة أصابت مدرسة للبنات، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن عدد القتلى يتراوح بين 165 و180 شخصا، معظمهم من الطالبات، إضافة إلى عشرات الجرحى، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
وقال ترامب إن الحادثة "ما تزال قيد التحقيق"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ليست الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: 700 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ نحو أسبوع
-
وزير الحرب الأميركي: الضربات على إيران اليوم ستكون الأشد
-
ما علاقة الطقس بتوقيت العمليات العسكرية بالشرق الأوسط ؟
-
وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدي الإمارات
-
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"
-
الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة
-
نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنته بعد"
-
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل الأيام العشرة الأولى من الحرب