 
الأربعاء 2025-02-19 10:00 ص
 

ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 19-02-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين الذين عيّنهم سلفه جو بايدن، مؤكداً أن وزارة العدل تعرضت لتسييس غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية.اضافة اعلان


وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيراً إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة بالنظام القضائي".

وفي الولايات المتحدة، يوجد 93 مدعياً عاماً، ووفق العُرف، يقوم الرئيس الجديد بإقالتهم في بداية ولايته لاستبدالهم بآخرين يعينهم بنفسه. ومع ذلك، فإن العديد من المدعين العامين الذين عيّنهم بايدن لم ينتظروا إقالتهم بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بل استقالوا مسبقاً.

ويعزو ترامب الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قِبَل الإدارة الديمقراطية السابقة.

وكان الرئيس الأميركي قد لوّح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل عدد من المسؤولين، من بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.

الجزيرة
 
gnews

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