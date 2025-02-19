ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن

وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيراً إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة بالنظام القضائي".
وفي الولايات المتحدة، يوجد 93 مدعياً عاماً، ووفق العُرف، يقوم الرئيس الجديد بإقالتهم في بداية ولايته لاستبدالهم بآخرين يعينهم بنفسه. ومع ذلك، فإن العديد من المدعين العامين الذين عيّنهم بايدن لم ينتظروا إقالتهم بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بل استقالوا مسبقاً.
ويعزو ترامب الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قِبَل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي قد لوّح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل عدد من المسؤولين، من بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
الجزيرة
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