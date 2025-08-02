الأحد 2025-08-03 02:44 م
 

ترامب يقيل مسؤولة بارزة بعد تقرير توظيف ضعيف

ا
أرشيفية
 
السبت، 02-08-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولة حكومية تشرف على بيانات التوظيف بعد تقرير توظيف أظهر تباطؤ التوظيف في يوليو وضعفاً كبيراً في مايو ويونيو مقارنة بما أُعلن سابقاً.

وزعم ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، بأنه تم تزوير الأرقام لأسباب سياسية، وطالب بفصل إيريكا ماكنتارفير (مديرة مكتب إحصاءات العمل التي عينها الرئيس السابق جو بايدن)، دون تقديم أدلة على الاتهام.

اضافة اعلان


وقال ترامب في المنشور:" لقد وجهت فريقي بفصل هذه المسؤولة التي عينها بايدن بشكل فوري، وسيتم استبدالها وتعيين شخص أكثر كفاءة وتأهيلا".


ونشر ترامب في وقت لاحق:"برأيي أنه تم تزوير أرقام الوظائف اليوم كي يظهر الجمهوريون وأنا شخصيا كاشخاص سيئين".


وبعد منشوره الأول، أعلنت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن ماكنتارفير لم تعد تتولى قيادة المكتب، وأن ويليام ويتروسكي (نائب المفوض) سيتولى منصب القائم بأعمال مدير المكتب.


وأضافت تشافيز-ديريمر:"إنني أؤيد قرار الرئيس باستبدال المفوضة التي عينها بايدن لضمان ثقة الشعب الأمريكي في البيانات المهمة والمؤثرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية



 
 





الأكثر مشاهدة