ترامب يقيل مسؤولة بارزة بعد تقرير توظيف ضعيف

الوكيل الإخباري- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولة حكومية تشرف على بيانات التوظيف بعد تقرير توظيف أظهر تباطؤ التوظيف في يوليو وضعفاً كبيراً في مايو ويونيو مقارنة بما أُعلن سابقاً.



وزعم ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، بأنه تم تزوير الأرقام لأسباب سياسية، وطالب بفصل إيريكا ماكنتارفير (مديرة مكتب إحصاءات العمل التي عينها الرئيس السابق جو بايدن)، دون تقديم أدلة على الاتهام.

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وقال ترامب في المنشور:" لقد وجهت فريقي بفصل هذه المسؤولة التي عينها بايدن بشكل فوري، وسيتم استبدالها وتعيين شخص أكثر كفاءة وتأهيلا".



ونشر ترامب في وقت لاحق:"برأيي أنه تم تزوير أرقام الوظائف اليوم كي يظهر الجمهوريون وأنا شخصيا كاشخاص سيئين".



وبعد منشوره الأول، أعلنت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن ماكنتارفير لم تعد تتولى قيادة المكتب، وأن ويليام ويتروسكي (نائب المفوض) سيتولى منصب القائم بأعمال مدير المكتب.



وأضافت تشافيز-ديريمر:"إنني أؤيد قرار الرئيس باستبدال المفوضة التي عينها بايدن لضمان ثقة الشعب الأمريكي في البيانات المهمة والمؤثرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل".

RT