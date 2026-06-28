ترامب يكرر: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً

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الوكيل الإخباري- وسط تصاعد التوتر بين أميركا وإيران، إثر تبادل الضربات بينهما خلال الساعات الماضية، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه تجاه رفض حيازة طهران لسلاح نووي. اضافة اعلان





وأكد في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا" في معرض رده على ما وصفها بشائعات وأكاذيب روجت عنه.





