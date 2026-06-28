ترامب يكرر: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً

وأكد في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا" في معرض رده على ما وصفها بشائعات وأكاذيب روجت عنه.
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