الأحد 2026-06-28 12:22 م

ترامب يكرر: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 28-06-2026 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   وسط تصاعد التوتر بين أميركا وإيران، إثر تبادل الضربات بينهما خلال الساعات الماضية، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه تجاه رفض حيازة طهران لسلاح نووي.اضافة اعلان


وأكد في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا" في معرض رده على ما وصفها بشائعات وأكاذيب روجت عنه.
 
 


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