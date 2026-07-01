ترامب يكسر الأعراف ويعلن عن مؤتمر استثنائي للحزب الجمهوري

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تنظيم مؤتمر نادر للحزب الجمهوري في منتصف ولايته الثانية، في مسعى منه لتعزيز موقف الحزب قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. اضافة اعلان





وعادة ما يقتصر تنظيم المؤتمرات الحزبية العامة للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الجمهوري والديمقراطي، على الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل أربع سنوات، والمقرر تنظيمها في المرة المقبلة عام 2028.



لكن ترامب أعلن أن الجمهوريين سينظمون الآن أيضا مؤتمرا حزبيا في مدينة دالاس في سبتمبر المقبل، قبل شهرين من الانتخابات التي يخشى الكثير من الجمهوريين أن يفقدوا خلالها السيطرة على الكونغرس.



وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "سيكون حدثا رائعا! إنه غير مسبوق، سيكون حدثا تاريخيا فعلا".



وأضاف: "ستكون دالاس محط أنظار الجميع في 9 و 10 سبتمبر حين سنحتفي بأمتنا، بإنجازاتنا، وبمستقبلنا المشرق".



وحذر الرئيس البالغ من العمر 80 عاما من أن الديمقراطيين قد يطلقون إجراءات عزله للمرة الثالثة إذا أحكموا سيطرتهم على الكونغرس، وقام بنقل موظفين بارزين من البيت الأبيض لإدارة الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، رفعت المحكمة العليا الأميركية القيود المفروضة على المبالغ التي يمكن الأحزاب السياسية إنفاقها بالتنسيق مع المرشحين الأفراد، في قضية قد تصب في مصلحة الجمهوريين خلال انتخابات منتصف الولاية.







