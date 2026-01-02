الجمعة 2026-01-02 01:44 ص

ترامب يكسّر صمته بشأن سبب ظهور كدمات على يده

الجمعة، 02-01-2026 12:33 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سبب ظهور كدمات على يده يعود إلى تناوله الأسبرين، ونفى أن يكون استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة.


ودافع ترامب (79 عامًا) في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت الخميس، عن صحته، وتراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، قائلًا إنه كان فحصًا بالأشعة المقطعية.

وقال: "صحتي ممتازة"، مبدياً استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.

وبنى ترامب جانبًا كبيرًا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرر مع الصحفيين، أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

إلا أن تساؤلات تُثار أحيانًا حول صحته بعد سنة من الحكم في ولايته الثانية.

وكثيرًا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبًا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج، وأحيانًا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

في بعض الأحيان، بدا واضحًا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر.

ولطالما وصف ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بـ"النعسان". غادر بايدن منصبه قبل عام عن عمر يناهز 82 عامًا، ليكون بذلك أكبر رئيس أميركي في التاريخ، لكن يُتوقّع أن يتجاوز ترامب هذه السن خلال ولايته الحالية.

وقلّما يمارس ترامب الرياضة باستثناء جولاته في ملاعب الغولف الخاصة به، ولسنوات لم يُخفِ حبه للوجبات السريعة الغنية بالدهون والصوديوم.

وأوضح الرئيس الجمهوري أن الكدمات على يده ناتجة عن الأسبرين الذي يتناوله يوميًا لتسييل الدم.

وقال: "لا أريد أن يتدفّق الدم الكثيف عبر قلبي".

وأشار إلى أن يده جُرحت في إحدى المرات عندما ضربت وزيرة العدل بام بوندي يده بخاتمها أثناء مصافحته.

وكان ترامب قال لصحفيين إنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، وإنه "لا يعلم شيئًا عمّا تم تحليله".

وأضاف: "مهما كان ما تم تحليله، فقد تم تحليله بدقة، وقالوا إن النتيجة كانت من أفضل النتائج التي رأوها على الإطلاق".

وفي حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال إنه لم يكن فحصًا بالرنين المغناطيسي، "بل كان أقل من ذلك، كان فحصًا بالأشعة المقطعية".

وأكد طبيب ترامب شون باربابيلا للصحيفة أن الرئيس خضع لفحص بالأشعة المقطعية — وهو إجراء يستغرق وقتًا أقل بكثير من فحص الرنين المغناطيسي — "للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية".

من جهة أخرى، نفى ترامب بشدة أي حديث عن استسلامه للنوم في مناسبات عامة، وقال: "لم أكن يومًا من هواة النوم".

وأوضح أن اللحظات التي يبدو فيها وكأنه يغفو، هي مجرد لحظات استرخاء.

وأضاف: "أحيانًا يلتقطون صورة لي وأنا أرمش"، مضيفًا: "أغلق عيني فقط، هذا يريحني".

سكاي نيوز
 
 


