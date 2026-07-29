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ترامب يكشف آخر التطورات بشأن استئناف قصف إيران

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، رغم نفي طهران في وقت سابق إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

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وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى ولاية ميشيغان، أن هناك "فرصة جيدة" لتحقيق تقدم، مشيرا إلى وجود "احتمال كبير بأن يحدث شيء ما".


وأكد أن أمام المسار الدبلوماسي متسعا من الوقت، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة ستعود إلى الخيار العسكري إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، قائلا: "إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين"، في إشارة إلى الضربات الأميركية على إيران.


وفي سياق متصل، قال ترامب إنه سيطلب توضيحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقارير تحدثت عن تزويد موسكو إيران بصور أقمار صناعية، مضيفا: "سأسأل بوتين عن ذلك... وسنعرف حقيقة الأمر".


وعلى صعيد آخر، قلل ترامب من التقارير التي تحدثت عن نقص في مخزون الذخائر الأميركية بعد أشهر من العمليات العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات كبيرة من الذخائر"، لكنه أشار إلى أن جزءا كبيرا منها تم تقديمه لأوكرانيا، مضيفا: "بصراحة، أود أن نحصل على المزيد".

 
 


gnews

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