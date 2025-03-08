ترامب يكشف تفاصيل الخلاف بين وزير خارجيته وإيلون ماسك

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أمريكية بأن مسؤول إدارة الكفاءة إيلون ماسك اشتبك لفظيا بشكل حاد مع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع حكومي الخميس الماضي بالبيت الأبيض، فيما نفى الرئيس ترامب الأمر.



وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ماسك وربيو اشتبكا بشدة الخميس الماضي أثناء اجتماع لمجلس الوزراء، حيث اتهم ماسك وزير الخارجية بأنه لم يطرد أي شخص حتى الآن.

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وبحسب التقرير، فقد أشار روبيو إلى المغادرة الطوعية لعدد كبير من الموظفين في وزارته، قبل أن يتساءل ساخرا ما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم بشكل أكثر لفتا للانتباه.



واستنادا إلى التقرير، فقد اتهم روبيو ماسك بالرغبة في طرد مراقبين للحركة الجوية، بينما أكد ماسك أن هذا كذب، وقد دافع ترامب عن وزير الخارجية خلال هذا الاجتماع.



من جهتها نقلت شبكة "إي بي سي" عن مصادر مطلعة على الاجتماع أن معظم أعضاء مجلس الوزراء الموجودين على الطاولة لم يتدخلوا في الخلاف بين ماسك وروبيو وظلوا مراقبين.



وقالت المصادر إن ترامب كان يراقب الحديث قبل أن يقاطع روبيو ويخبره أن ماسك يقوم بعمل جيد.



وذكر تقرير نيويورك تايمز أن ترامب أنهى الجدل بطلبه توظيف مراقبين للحركة الجوية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق، وهو أحد أكثر مؤسسات البحث تقدما في العالم، وذلك للتأكد من أنهم "عباقرة".



وحين سأله أحد الصحافيين بشأن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول الخلاف بين ماسك وروبيو رد ترامب: "لم تحصل مواجهة. لقد كنت هناك"، وأكد ترامب أنهما يتفقان بشكل رائع.