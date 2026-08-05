الأربعاء 2026-08-05 10:22 ص

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات مع إيران

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات مع إيران
ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات مع إيران
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع طهران استمرت "طوال اليوم" أمس الثلاثاء، واصفاً المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران "بقوة حقاً" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.اضافة اعلان


وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج (آت نايت) على شبكة فوكس نيوز.

وكان ترامب أكد أن المحادثات بين الجانبين مستمرة، وذلك بعدما أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه الأربعاء.

وقال الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: "سيُعاد فتح المضيق قريباً جداً، وإلا فإنهم سيتعرضون لضربة قوية جداً، وعندها سيُفتح المضيق أيضاً".

وأضاف: "نجري مناقشات جيدة جداً"، مؤكداً حرص طهران على التوصل إلى اتفاق يضع حداً لأشهر من الصراع.

وتابع: "الأمر الوحيد المهم هو الأفعال. وهم يريدون التوصل إلى اتفاق. سنرى ما سيحدث"، قائلاً: "لديّ متسع من الوقت".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أميركي، لم يسمّهم، قولهم إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لـ60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان.

وأوضح أن الاتفاق، الذي لا يتضمن فرض بدل خدمات، يمكن تمديده لاحقاً.

وبموجبه، ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.
 
 


gnews

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