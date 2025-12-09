ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض

وقال ترامب إن البطولة ستقام على ساحة جديدة مجهزة أمام البيت الأبيض، تتسع لنحو 5 إلى 6 آلاف مشجع في منطقة الدخول الرئيسية، إضافة إلى مناطق خلفية تستوعب ما يصل إلى 100 ألف متفرج سيتمكنون من متابعة النزال عبر شاشات عملاقة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحدث سيضم من 8 إلى 9 نزالات على الألقاب، مشيرا إلى أن كل مواجهة ستكون واحدة من "أكبر المعارك في تاريخ UFC".
