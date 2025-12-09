الثلاثاء 2025-12-09 11:28 ص

ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن بطولة UFC المرتقبة في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الثلاثاء، 09-12-2025 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة تتعلق ببطولة UFC التاريخية المقرر تنظيمها في البيت الأبيض، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون الأكبر في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.

 ونقلت تصريحاته عبر صفحة West Till Death على منصة X.

وقال ترامب إن البطولة ستقام على ساحة جديدة مجهزة أمام البيت الأبيض، تتسع لنحو 5 إلى 6 آلاف مشجع في منطقة الدخول الرئيسية، إضافة إلى مناطق خلفية تستوعب ما يصل إلى 100 ألف متفرج سيتمكنون من متابعة النزال عبر شاشات عملاقة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحدث سيضم من 8 إلى 9 نزالات على الألقاب، مشيرا إلى أن كل مواجهة ستكون واحدة من "أكبر المعارك في تاريخ UFC".

 

وتأتي هذه البطولة احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين.

 
 


