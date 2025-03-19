ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع بوتين

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها: "كانت مكالمتي الهاتفية، اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيجابية، ومثمرة للغاية".
وأضاف: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على العمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل" في أوكرانيا.
وتابع ترامب: "في نهاية المطاف، إنهاء هذه الحرب المروّعة بين روسيا وأوكرانيا. ما كانت هذه الحرب لتندلع لو كنت رئيساً! ناقشنا العديد من جوانب عقد السلام؛ بما في ذلك مقتل آلاف الجنود".
وأردف: "يرغب كل من الرئيس بوتين، والرئيس زيلينسكي، في إنهاء هذه الحرب. هذه العملية، الآن، سارية المفعول بكامل قوتها، ونأمل أن ننجز المهمة من أجل الإنسانية!".
بالتزامن مع ذلك، قال البيت الأبيض إن "ترامب وبوتين تحدثا حول الحاجة إلى السلام، ووقف النار في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "مفاوضات أوكرانيا ستبدأ على الفور في الشرق الأوسط ".
وأوضح بيان البيت الأبيض أن "مفاوضات تقنية ستبدأ بين أميركا وروسيا، وأن ترامب وبوتين اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بشكل دائم".
وبحسب البيان، ناقش الزعيمان "فكرة العمل على منع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، وضرورة منع انتشار الأسلحة الإستراتيجية".
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