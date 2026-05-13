ترامب يكشف عن أول طلب سيوجهه للرئيس الصيني عند لقائه

الأربعاء، 13-05-2026 07:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن أول ما سيطلبه من الرئيس الصيني شي جين بينغ، هو فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الأمريكية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "سأطلب من الرئيس شي (جين بينغ)، وهو قائد يتمتع بمكانة استثنائية، أن "يفتح" الصين حتى يتمكن هؤلاء العباقرة (في إشارة إلى وفد رجال الأعمال الأميركي المرافق لترامب) من إطلاق قدراتهم والمساعدة في رفع جمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "خلال ساعات قليلة، سأجعل هذا طلبي الأول. لم أرَ أو أسمع من قبل عن فكرة يمكن أن تكون أكثر فائدة لدولتينا الرائعتين". 

 
 


