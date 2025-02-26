ترامب يكشف عن خطة لبيع "إقامات ذهبية" في أميركا

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم البطاقة الخضراء (غرين كارد)، وهذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). وسنضع سعرًا لهذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".
وأضاف: "هذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية".
وتابع: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء وناجحين، وسوف ينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الأشخاص".
وأشار ترامب إلى أن مشروع "البطاقة الذهبية" سيبدأ خلال الأسبوعين القادمين.
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