الجمعة 2026-01-30 01:33 م

ترامب يكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي اليوم

رمز وعلامة بنك الاحتياطي الفيدرالي
رمز وعلامة بنك الاحتياطي الفيدرالي
 
الجمعة، 30-01-2026 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكشف الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.اضافة اعلان


وقال ترامب في مركز كنيدي "سأكشف عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صباح الجمعة".
 
 


