ترامب يكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي اليوم

10:24 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكشف الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.





وقال ترامب في مركز كنيدي "سأكشف عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صباح الجمعة".

