ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب السفير الأمريكي لدى إستونيا

وقال ترامب على منصة Truth Social: "يسعدني أن أعلن ترشيح رومان بيبكو للعمل سفيرا للولايات المتحدة مقبلاً لدى جمهورية إستونيا".
وأشار الرئيس الأمريكي الآتي إلى أن بيبكو ولد ونشأ في إستونيا، ويتمتع بخبرة كبيرة في التفاعل مع السلطات الأجنبية، كما مثل المصالح الأمريكية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى ذلك، شغل بيبكو منصب المدير الإداري لصندوق ريادة الأعمال الروسي الأمريكي.
وأضاف ترامب أن "رومان مثل الشركات الأمريكية، وتفاوض بشأن مشاريع في منغوليا وإفريقيا وروسيا وأوروبا الغربية وموطنه إستونيا بالتعاون مع الوكالات الحكومية الأمريكية، وعمل مع حكومات أجنبية بشأن الامتثال للعقوبات".
الجدير ذكره، أن الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب سيتم تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.
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