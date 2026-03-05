الخميس 2026-03-05 09:49 م

ترامب يكشف موقفه من اختيار مجتبى خامنئي زعيما لإيران

الخميس، 05-03-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه بحاجة إلى المشاركة شخصيا في اختيار الزعيم الإيراني المقبل، تماما كما كان الحال في فنزويلا، وفق موقع أكسيوس.

وأوضح ترامب أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى المغتال، هو الخليفة الأكثر ترجيحا لخلافة والده لكن الرئيس الأميركي يجد "هذه النتيجة غير مقبولة".


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.


ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.


والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

 
 


